Kastamonu'da 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü - Son Dakika

Kastamonu'da 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü

6 saat önce

Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev, bir ahır ve bir samanlık kül oldu.

Kastamonu'da 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü, System.String[]

Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev, bir ahır ve bir samanlık kül oldu.

Yangın, Devrekani ilçesi Kurtşeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamdi ve Saliha Emiroğlu'na ait iki katlı evin yan kısmında bulunan kurulukta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ahşap eve, samanlığa ve ahıra da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangına ilk olarak Devrekani Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının büyümesi ve ekiplerin yetersiz kalması üzerine Seydiler Belediyesi ile Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerinden de destek istendi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken yangında iki katlı ev, ahır ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Devrekani, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
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