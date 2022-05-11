Kastamonu'da 2 katlı evin çatısından düşen çocuk yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 2 katlı evin çatısından düşen çocuk yaralandı

11.05.2022 18:58
Kastamonu'da 2 katlı evin çatısından düşen çocuk yaralandı

Kastamonu'da oyun oynarken çatıdan düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kastamonu'da oyun oynarken çatıdan düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Topçuoğlu Parkı çevresinde arkadaşları ile oynayan Muhammed Mehdi Recai, bir süre sonra yolla aynı seviyede olan 2 katlı evin çatısına çıktı. Çatıda koşan Recai ayağı kayarak zemine düştü.

Recai'nin yere düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Muhammed Mehdi Recai'yi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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Kastamonu, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 2 katlı evin çatısından düşen çocuk yaralandı - Son Dakika


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