Kastamonu'da 2 kişi, koronavirüs şüphesi ile gözlem altına alındı - Son Dakika

KASTAMONU Valiliği, otobüs ile Van'dan kente gelen üniversite öğrencisi ile ev arkadaşının, yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine tedbiren koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat 2020 tarihinde Van- İstanbul seferini yapan otobüsten Tosya ilçesinde inerek, Kastamonu'ya gelen vatandaşın, bugün Kastamonu Devlet Hastanesi Acil Servisine yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayeti ile başvurduğu belirtilerek şöyle denildi: