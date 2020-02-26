Kastamonu'da 2 kişi, koronavirüs şüphesi ile gözlem altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da 2 kişi, koronavirüs şüphesi ile gözlem altına alındı - Son Dakika

Kastamonu'da 2 kişi, koronavirüs şüphesi ile gözlem altına alındı

6 saat önce

KASTAMONU Valiliği, otobüs ile Van'dan kente gelen üniversite öğrencisi ile ev arkadaşının, yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine tedbiren koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alındığını duyurdu.

Kastamonu'da 2 kişi, koronavirüs şüphesi ile gözlem altına alındı, System.String[]

KASTAMONU Valiliği, otobüs ile Van'dan kente gelen üniversite öğrencisi ile ev arkadaşının, yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine tedbiren koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat 2020 tarihinde Van- İstanbul seferini yapan otobüsten Tosya ilçesinde inerek, Kastamonu'ya gelen vatandaşın, bugün Kastamonu Devlet Hastanesi Acil Servisine yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayeti ile başvurduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Vatandaşımız, seyahat esnasında otobüste İranlı vatandaşların da olduğunu beyan etmesi nedeni ile tedbiren koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere, daha önceden hazırlanmış olan izolasyon alanına alınarak takibe başlanmıştır. Yine aynı evde yaşayan diğer bir vatandaşımız da gribal enfeksiyon benzeri bulgular olması nedeni ile tedbir amaçlı koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alınarak takibe başlanmıştır. Aynı evde yaşayan diğer bireyler de İl Sağlık Müdürlüğümüzce takip altına alınmıştır. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun yönergeleri doğrultusunda hastalardan örnekler alınarak, Ankara'da bulunan Ulusal Viroloji Laboratuvarı'na ivedilikle gönderilmiştir. Laboratuvar sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu'nun yönergeleri doğrultusunda işlem tesis edilecektir. Vatandaşlarımızın bu süre içerisinde kesinlikle paniğe kapılmamaları ve koruyucu önlem olarak kişisel hijyene dikkat etmeleri uygun olacaktır."


Kastamonu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:11 Kaynak: DHA
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