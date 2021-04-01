Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, hızlı vaka artışı nedeniyle Yukarımescit ve Aşağımescit köylerinin 10 gün karantinaya alındığı belirtildi.
Güvenlik güçlerinin köylerde gerekli tedbirleri alacağı bildirilen açıklamada, karara uymayanlar hakkında adli ve idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da 2 köy Kovid-19 karantinasına alındı - Son Dakika