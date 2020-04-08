Kastamonu'da 2 köy ve 2 mahalle daha karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy ve 2 mahalle daha karantinaya alındı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, il merkezine bağlı Halife köyünde Kovid-19 vakasının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişilerin olması nedeniyle köy merkezine giriş çıkışlara izin verilmemesi kararı aldı.

Kurul, köyün bugünden itibaren ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına karar verdi.

Tosya ilçesinde ise Yağcılar köyünün tamamı ile Ortalıca köyünün Asar ve Bayat köyünün Taşkaynar mahalleleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce ilçeye bağlı Kargın köyünün tamamının, Yağcılar köyü Göl, Karabey köyü Devrez ile Ortalıca köyü Aşağı Arpalık mahallelerinin karantina altına alındığını hatırlattı.

Pişkin, Kovid-19 tedbirlerinin Tosya merkez ve köylerinde güvenlik güçleri tarafından 24 saat esasına göre titizlikle denetlendiğini belirtti.

Kentte daha önce 5 köy ve 9 mahallede karantina şartları uygulanmaya başlanmıştı.