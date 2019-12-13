Kastamonu'da 2 metrelik yayın balığı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da 2 metrelik yayın balığı yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da 2 metrelik yayın balığı yakalandı

6 saat önce

Kastamonu'da bir balıkçıda satışa çıkarılan 2 metre boyundaki 40 kilogramlık yayın balığı ilgi görüyor.

Kastamonu'da 2 metrelik yayın balığı yakalandı, System.String[]

Kastamonu'da bir balıkçıda satışa çıkarılan 2 metre boyundaki 40 kilogramlık yayın balığı ilgi görüyor.

Kızılırmak Nehri'nde yakalanan yayın balığı, Kastamonu'daki bir balıkçıda kilogramı 50 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Muhammed Ali Elmacı, AA muhabirine, balığı görenlerin bir daha baktığını belirterek, "Belki görüntüsü korkunç ama etinin lezzeti çok güzeldir. Bir yiyen bir daha yemek ister. O nedenle değerli bir balıktır." dedi.

Tezgahın önünde balığı sergilediklerini anlatan Elmacı, "Gören herkes geliyor, fotoğraf çektiriyor. Bunun lezzetini bilenler gelip alacaktır." ifadelerini kullandı.

Muhammed Ali, Kızılırmak, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zıpkınla yakalanan dev yayın balığı görenleri şaşırttı
Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı

Son Dakika Haberleri
22:44 AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas oldu - Son Dakika
22:42 İstanbul Valiliği Yeni Yıl Yortusunu kutladı - Son Dakika
22:41 Yörüklerden muhtarlara 'mini kitaplık' hediyesi - Son Dakika
22:40 Dışişleri Bakanlığından AB Konseyi'ne tepki - Son Dakika
22:36 Dışişleri Bakanlığından AB Konseyi'ne tepki - Son Dakika
21:08 Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu - Son Dakika
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:46:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da 2 metrelik yayın balığı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]