Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

16 dakika önce

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Zafer Ergün'ün (73) kullandığı 37 AAL 810 plakalı otomobil, Ufuk Yücebıyık (51) idaresindeki 37 AC 771 plakalı otomobille Olukbaşı mevkisinde çarpıştı. Ergün'ün kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Kazada otomobil sürücüleri ile 37 AAL 810 plakalı otomobilde bulunan Özgür Çağan Aytekin (5) ve Latife Ergün (65) yaralandı.

Yaralılardan Ahmet Zafer Ergün ve Latife Ergün ile Özgür Çağan Aytekin Kastamonu Devlet Hastanesi'nde, Ufuk Yücebıyık ise kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de feci kaza! Otomobil, çöp kamyonunun altına girdi: 2 ölü, 2 yaralı
Kırıp dökmenin serbest olduğu "stres odalı" otel Telefon dolandırıcıları, eşi ölen kadının yetim maaşını dolandırdı 4 araç birbirine girdi, TEM otoyolunda 7 kilometre araç kuyruk oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 05:33:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]