KASTAMONU - 2. Şerife Bacı İstiklal Yol Koşusu yapıldı

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'dan Kastamonu'ya cephane taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı anısına "2. Şerife Bacı İstiklal Yol Koşusu" İnebolu'da yapıldı.

İnebolu Belediyesi öncülüğünde İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği iş birliğinde düzenlenen 2. Şerife Bacı İstiklal Yol Koşusu'na ülke genelinden yaklaşık 374 yarışmacı katıldı.

Vali Vekili Ünal Kılıçarslan, İsmetpaşa Caddesi'nde verdiği startın ardından 10 kilometre koştu. Ayrıca vatandaşların katıldığı 2 kilometrelik halk koşusu düzenlendi.

Yarış sonunda erkekler genel klasmanda Alper Demir birinci, Bahattin Üney ikinci, Yusuf Matur ise üçüncü oldu. Kadınlarda Pınar Demir birinciliği elde ederken, Hasibe Demir ikinci, Duygu Dalbudak ise üçüncü sırada yer aldı.

Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, ilki 2019 yılında düzenlenen Şerife Bacı ve İstiklal Yol Koşusu'nun bu yıl ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Özay, yarışmanın İnebolu'nun tanıtımı için büyük katkısı olacağına inandığını belirtti.

İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Çeçen, AA muhabirine, geçen yıl salgın nedeniyle düzenleyemedikleri yarışmayı bu yıl salgın tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yarışmanın sonunda 10 kilometrelik Şerife Bacı İstiklal Yol Koşusu ile halk koşusunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Kaymakam Selçuk Yosunkaya, Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Adem Keloğlu, kurum amirleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.