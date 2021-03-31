Son dakika haberleri: KASTAMONU - 2'si yabancı uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Öte yandan, operasyon sırasında jandarma tarafından çekilen görüntü, basınla paylaşıldı.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İl merkezinde, DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişiye ait 6 ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Kastamonu 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

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