Kastamonu'da 2 trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da 2 trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da 2 trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

6 saat önce

Kastamonu'da meydana gelen 2 trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da meydana gelen 2 trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 60 metreye kadar düştüğü şehirde, Hamit Yeşiltaş'ın (59) kullandığı 37 PC 647 plakalı otomobil, Kastamonu- İstanbul kara yolu Kurubenzinlik Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yaklaşık 15 metre derinliğindeki şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Yeşiltaş, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Onur Balcıoğlu idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil de Kastamonu- Taşköprü kara yolunun Kurusaray köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Ağır yaralanan Balcıoğlu, ambulansla kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kastamonu'da 2 trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Kastamonu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:07 Kaynak: AA
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