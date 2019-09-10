Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da 2 ürüne coğrafi işaret alındı
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Kastamonu'da 2 ürüne coğrafi işaret alındı

19 dakika önce

"Kastamonu simidi" ile "Devrekani hindi banduması"na coğrafi işaret alındı.

Kastamonu'da 2 ürüne coğrafi işaret alındı, System.String[]

"Kastamonu simidi" ile "Devrekani hindi banduması"na coğrafi işaret alındı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Valilik Toplantı Salonu'nda coğrafi işaretlerle ilgili düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bu konuda il genelinde sürdürülen çalışmaları anlattı.

Coğrafi işaret alım süreciyle ilgili son dönemde önemli çalışmalar yapıldığına işaret eden Karadeniz, "Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz son toplantıda ilimizde coğrafi işaret alma durumu olan ürünlerle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştuk. Son olarak 'Kastamonu simidi' ve 'Devrekani hindi banduması'na coğrafi işaret aldık." dedi.

Bazı ürünlerin de ilanda olduğuna dikkati çeken Karadeniz, "Bunun yanında Kastamonu taş baskı ve Kastamonu tiridi ilanda. İtiraz gelmezse onlar da netleşecek. Tosya kıstısı da önümüzdeki günlerde ilana çıkacak. Bir itiraz olmazsa önümüzdeki birkaç ay içinde onlara da coğrafi işaret almış olacağız." diye konuştu.

Karadeniz, son alınanlarla Kastamonu'da coğrafi işaret verilen ürün sayısının 10'a yükseldiğini vurgulayarak, "Coğrafi işaret almış olduğumuz ürünlerle ilgili yapmamız gerekenleri gözden geçirmemiz lazım. Hem o ürünlerin vasfını koruyup sürdürmemiz hem de işlemi devam eden 3 ürünle coğrafi işaret için başvurusu yapılan 18 ürünün durumunu değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da daha önce Taşköprü sarımsağı, Taşköprü kuyu kebabı, Pınarbaşı kara çorba, Tosya pirinci, Tosya bıçkısı, Daday etli ekmeği, Kastamonu çekme helvası ve Kastamonu siyez bulguruna coğrafi işaret alınmıştı.

Karadeniz, Devrekani, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:12 Kaynak: AA
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