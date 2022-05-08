Kastamonu'da 2 yıl aradan sonra Hıdırellez Şenliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da 2 yıl aradan sonra Hıdırellez Şenliği yapıldı

08.05.2022 18:34
Kastamonu'da 2 yıl aradan sonra Hıdırellez Şenliği yapıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 2 yıl aradan sonra Hıdırellez Şenliği gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 2 yıl aradan sonra Hıdırellez Şenliği gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Okluk köyünde Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yılda yapılamayan ve en az 100 yıllık bir gelenek olduğu belirtilen şenliğe katılım yüksek oldu.

Kastamonu merkez ve Daday'ın köylerinden gelen yaklaşık bin kişi, Sarnıç Mahallesi'nde köy konağının bulunduğu yerde birlikte dua edip, yemek yedi.

Okluk Köyü Muhtarı Ahmet Tosbıyık, AA muhabirine, uzun zamandır özlemini duydukları Hıdırellez Şenliğini yeniden yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şenliğe her yerden insanların geldiğini aktaran Tosbıyık, "68 yaşındayım, kendimi bildim bileli bu geleneğimiz devam ediyor. İki yıldır pandemi nedeniyle yapamadığımız şenliğimizi bu yıl yeninden yapıyoruz." dedi.

Şenlik sayesinde bölge insanının tanışıp kaynaştığını aktaran Tosbıyık, "Çevre köylerden gelenlerle, kendi köylülerimiz bir araya geliyor. Tanışılıyor, sohbetler yapılıyor, kurbanlar kesiliyor, gelenlere yemek ikram ediliyor. Geleneğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Köy sakinlerinden 95 yaşındaki Mehmet Köylü ise "Çocukluğumdan beri bu gelenek yapılıyor. Birlikte kurbanlar kesilip yemek ikram ediliyor, dua ediliyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Taşköprü'de geleneksel Hıdırellez kutlaması ve yağmur duası etkinliği yapıldı Taşköprü'de geleneksel Hıdırellez kutlaması ve yağmur duası etkinliği yapıldı GELİBOLU'DA HIDIRELLEZ COŞKUYLA KUTLANDI GELİBOLU'DA HIDIRELLEZ COŞKUYLA KUTLANDI

Hıdırellez, Kastamonu, Sarnıç, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 2 yıl aradan sonra Hıdırellez Şenliği yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' paylaşımı'!
18:09 İETT şoförü ve yolcu arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
18:04 Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
18:03 Melih Gökçek'in "Ümit Özdağ eğitilmiş biri" sözlerine Özdağ'dan yanıt geldi: Benim karşıma çakarsan seni perişan ederim
17:56 Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı
17:50 Çavuşoğlu'nun bozkurt hareketine tepki geldi! Diplomat atamasında Türkiye'ye engel koyup, Ermenistan'a onay verdiler
17:18 Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti! İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun geçmişte kaynanalara verdiği tavsiye yeniden gündem oldu
17:08 Mersin'de turfanda kiraz hasadı yapıldı! Tanesi 5 liradan satılıyor
17:04 Jorge Jesus sarı-lacivertli taraftarı heyecanlandırdı: Fenerbahçe beni bekliyor
16:44 Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü, "Dizi yeniden mi başlıyor?" sorusunu yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 18:41:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da 2 yıl aradan sonra Hıdırellez Şenliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement