Ekipler, yaptıkları çalışmada şüphelilerin B.B. (45), K.B. (53) ve P.B. (34) isimli kadınlar olduğunu tespit etti.

Azdavay ilçesine bağlı Samancı köyünde 14 Ağustos 2020'de bir evden altın ile para çalınması olayının çözülmesi için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Jandarma, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da 2 yıl önceki hırsızlıkla ilgili 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

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