20 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi - Son Dakika
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20 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

27.05.2022 12:59

20 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan yatılı bölge okulunda 20 öğrenci, bulantı, kusma gibi şikayetler sonrasında hastaneye müracaat etti.

20 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan yatılı bölge okulunda 20 öğrenci, bulantı, kusma gibi şikayetler sonrasında hastaneye müracaat etti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde bulunan yatılı bölge okulunda öğrenim gören 20 öğrenci, bulantı, kusma gibi şikayetler üzerine Taşköprü Devlet Hastanesine müracaat etti. Yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen öğrenciler, tedbir amaçlı müşahede tedavi altına alındı.

Taşköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, "Taşköprü Yatılı Bölge Okulumuzda öğrenim gören 20 öğrencimiz de bulantı, kusma şikayetleri görülmesi üzerine öğrencilerimiz hastanede tedbir amaçlı müşahede altına alınmış olup, genel durumlarında endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır" denildi.

20 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
20 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
20 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
20 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
20 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 20 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi - Son Dakika


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