Kastamonu'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü 11 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

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Kastamonu'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü 11 kişiye para cezası uygulandı
34 dakika önce
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 11 kişiye para cezası verildi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 11 kişiye para cezası verildi.
Kovid-19 önlemlerinin takibi amacıyla oluşturulan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına devam ediyor.
Yapılan denetimler sırasında evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 20 yaş altı 9 kişi ile 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:32 Kaynak: AA
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