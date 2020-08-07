Kastamonu'da 200 hektarlık ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika

Kastamonu'da 200 hektarlık ormanlık alanda yangın çıktı

Kastamonu'da 200 hektarlık ormanlık alanda yangın çıktı Havadan helikopterler karadan da Orman ekipleri ile vatandaşlar alevleri söndürmeye çalışıyor Vatandaşlar ellerinde çalılarla ekiplere yardım ediyor Kastamonu'nun Cide ilçesi sahilinde çıkan orman yangını yaklaşık 200 hektarlık alana yayıldı.

Kastamonu'da 200 hektarlık ormanlık alanda yangın çıktı

Havadan helikopterler karadan da Orman ekipleri ile vatandaşlar alevleri söndürmeye çalışıyor

Vatandaşlar ellerinde çalılarla ekiplere yardım ediyor

KOCAELİ - Kastamonu'nun Cide ilçesi sahilinde çıkan orman yangını yaklaşık 200 hektarlık alana yayıldı. Ellerine ağaç dalları alan vatandaşlar, havadan helikopter, karadan da Orman Bölge Müdürlüğü arazözlerinin söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın, Kastamonu'nun Cide İlçesi Soğucak köyünde bulunan yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soğucak köyü sahiline yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ormanlık alana ulaşımın olmaması nedeniyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Kısa sürede yangının çıktığı alana ulaşan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise ellerine aldıkları ağaç dalları ile yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için söndürme çalışmalarında ekiplere yardım etti. Kontrol altına alınamayan ve büyümeye devam eden yangını söndürebilmek için bölgeye yangın helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam edilirken, destek amaçlı bir uçağın da bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.

Yangının bölgesinde açıklamalarda bulunan 26. Dönem Kastamonu AK Parti Milletvekili Murat Demir, "Yangının haberini aldık. Bu bölgeyi çok iyi bildiğimiz için bu bölgede çıkacak bir yangının sonuçlarının çok ağır olacağını da biliyoruz. Çünkü yerleşim alanları çok bu bölgede. Köylere ulaşmaması için hemen sağolsun Orman Bölge Müdürlüğü ve sayın bakanımıza ben mesajla ulaştım. Genel Müdürümüz hemen müdahale etti. Çok Çabuk, yarım saat içerisinde helikopter geldi. Tabii bölge dağınık bir bölge. Ormanlık alan olunca bir helikopterin yetmediğini gördük. Sağolsunlar hemen ikinci helikopteri ve peşinden de uçağı gönderecekleri talimatını vermişler, bekliyoruz. Şuan da can siperane bir mücadele var vatandaşlar tarafından. Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için mücadele ediliyor. Her taraf inanılmaz bir ormanlık alan. İnşallah bir an önce diğer helikopter de gelir ve yangını söndürürüz. Ben olay yerine geldim ama tam ne kadar bir alan yandı bilmiyorum. Buranın arka kısmında yangın 2 noktada devam ediyor. Ne kadarlık bir alanın yandığı yapılan inceleme sonrasında belli olacak" dedi.

Kastamonu'da 200 hektarlık ormanlık alanda yangın çıktı

Kastamonu, Cide, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 17:26

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da 200 hektarlık ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika
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