Kastamonu'da yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Kastamonu'da, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı düzenlenen törenle başladı.

Vali Avni Çakır, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu söyleyen Çakır, "Öğretmenlerimiz geleceğimizin mimarları, çocuklarımız da geleceğimizin teminatı. Geleceğimizin ne kadar güçlü ve emin ellerde olmasını istiyorsak yavrularımızı yarınlara o kadar güçlü ve donanımlı hazırlamalıyız." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sundu. Yeni eğitim-öğretim yılının açılması nedeniyle öğrenciler şiirler okudu.

Törenin ardından Vali Çakır ve protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.