Kastamonu'da 207 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da 207 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kastamonu'da 207 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

14 dakika önce

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 207 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da 207 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı, System.String[]

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 207 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Araç, Tosya ve Seydiler'de 2'şer, Ağlı'da 3, İhsangazi'de 6, Cide, Pınarbaşı ve Şenpazar'da 9'ar, Çatalzeytin'de 12, Hanönü ve Bozkurt'ta 13'er, İnebolu'da 16, Devrekani'de 19, Daday'da 20, Küre'de 21, Azdavay'da 23, Taşköprü'de 28 olmak üzere 207 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Özel İdare ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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