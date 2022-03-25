Kastamonu'da 23 suç kaydı ve kesinleşmiş 25 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da 23 suç kaydı ve kesinleşmiş 25 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), firari hükümlü M.T'nin Abana ilçesindeki madencilik şirketinde çalıştığını tespit etti.

"Uyuşturucu ticareti" ve "hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan 23 kaydı ve kesinleşmiş 25 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.T, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Firari hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

M.T'nin çalıştığı madencilik şirketine Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı hareket etmekten para cezası uygulandı.