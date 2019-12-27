Kastamonu'da 25 bin 677 dekar alanda toplulaştırma yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da 25 bin 677 dekar alanda toplulaştırma yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Kastamonu'da 25 bin 677 dekar alanda toplulaştırma yapıldı

6 saat önce

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılında Kastamonu'da 25 bin 677 dekar arazide toplulaştırma yapıldığını kaydetti.

Kastamonu'da 25 bin 677 dekar alanda toplulaştırma yapıldı, System.String[]

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılında Kastamonu'da 25 bin 677 dekar arazide toplulaştırma yapıldığını kaydetti.


Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'da toplulaştırma çalışmaların tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda 28 bin 339 dekar alanda yürütülen toplulaştırma çalışmalarında şuana kadar 25 bin 677 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlandı.


Kastamonu'da 2019 yılında toplam 28 bin 339 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 25 bin 677 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanarak tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğine dikkat çeken Aydın, devam eden çalışmalarla 2 bin 662 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.


Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kastamonu'da 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar 55 bin dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.


DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - KASTAMONU

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:44 Kaynak: İHA
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