Kastamonu'da 25 kadın "Şifa Doğadan Emek Kadından" projesiyle gelir elde edecek - Son Dakika
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Kastamonu'da 25 kadın "Şifa Doğadan Emek Kadından" projesiyle gelir elde edecek

26.04.2022 14:50
Kastamonu'da 25 kadın "Şifa Doğadan Emek Kadından" projesiyle gelir elde edecek

Kastamonu'da bir kadın derneği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ekonomik kazancı bulunmayan 25 kadın, coğrafi işaretli siyez buğdayından yapılan ekşili pilav yaparak gelir elde edecek.

Kastamonu'da bir kadın derneği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ekonomik kazancı bulunmayan 25 kadın, coğrafi işaretli siyez buğdayından yapılan ekşili pilav yaparak gelir elde edecek.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Sistemi kapsamında Kastamonu Sanat İşleyen Eller Derneği ile Devrekani Belediyesi iş birliğinde "Şifa Doğadan Emek Kadından" projesi hazırlandı.

Proje kapsamında siyez buğdayından ekşili pilav yapılması için gerekli aromatik otlar, kadınlar tarafından doğadan toplanacak. Meslek edinmelerine yönelik eğitim verilecek kadınlar, pilav üretimi ile paketlenip satılmasında istihdam edilecek.

Kastamonu Valiliğinde düzenlenen törende projenin protokolü, Vali Avni Çakır ile Kastamonu Sanat İşleyen Eller Derneği Başkanı Mine Telli tarafından imzalandı.

Çakır, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin 87 bin 837 lira destek almaya hak kazandığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçen yıl Kastamonu'da 7 projenin desteklendiğini belirten Çakır, "Özel bireylerden kadınlara, gençlere, spor kulüplerine, çok farklı alanlara belirli dokunuşlar yaparak onların sosyal hayatta çok daha güçlü şekilde yer almalarını istiyoruz. Her yönden eğitimlerinin artırılmasına, tecrübe paylaşımına, kadınlarımızın öz güvenlerinin yükselmesine, üretime çok daha katılmasına, güçlü hale gelmelerine yardım ve desteklerimiz oluyor." dedi.

Çakır, proje ile fırsat eşitsizliği nedeniyle ekonomik kazancı bulunmayan 25 kadının coğrafi işaretli yöresel ürün, kuru gıda üretim ve paketleme atölyeleri aracılığıyla meslek edinmesinin sağlanacağını kaydetti.

Mine Telli ise ekşili pilava 5 çeşit ot konulduğunu dile getirerek, "Bu otlar doğada bulunuyor. Kuru otlarımız ve siyez bulgurumuzla yapılan pilavı hiçbir katkı maddesi bulunmadan, çok çabuk şekilde yemek haline getirebileceğiz. Kadınlara bu sayede maddi açıdan katkı sağlayacağız." diye konuştu.

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İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Devrekani, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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