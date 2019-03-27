Kastamonu'da 291 Bin 931 Seçmen Oy Kullanacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu
'da 291 bin 931
seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.
Bin 663 sandığın kurulacağı Kastamonu'da belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, il genel meclis ve belediye meclis üyeleri ile muhtarlar oylanacak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Kastamonulular, 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.
5 yılda 13 bin 988 yeni seçmen Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) verilerine göre, Kastamonu'da 291 bin 931 kayıtlı seçmen bulunuyor.
Kastamonu'da, 2014'te yapılan yerel seçimlere göre bu seçimde seçmen sayısı da kurulacak sandık sayısı da arttı.
Seçmen sayısı 13 bin 988 artan kentte bir önceki seçimde bin 651 olan sandık sayısı da bin 663'e yükseldi.
En fazla seçmen merkezde
Kastamonu'da en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı yer ise merkez. 101 bin 667 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkezde 423 sandık kurulacak.
Kastamonu merkezden sonra ikinci sırada 141 sandık ve 32 bin 136 seçmen ile Tosya
, üçüncü sırada da 173 sandık ve 31 bin 202 seçmenle Taşköprü
geliyor.
En az sandık 22 sandıkla Abana
'da, 2 bin 768 seçmen sayısı ile en az seçmen de Ağlı
'da olacak.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:
İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:
Abana 22 3 bin 416
Ağlı 25 2 bin 768 Araç
139 15 bin 285 Azdavay
57 6 bin 358 Bozkurt
50 8 bin 089 Cide
107 20 bin 064 Çatalzeytin
48 5 bin 866 Daday
70 7 bin 130 Devrekani
70 11 bin 320 Doğanyurt
29 4 bin 740 Hanönü
27 3 bin 466 İhsangazi
35 4 bin 298 İnebolu
107 16 bin 030
Kastamonu merkez 423 101 bin 667 Küre
45 4 bin 708 Pınarbaşı
36 5 bin 712 Seydiler
27 3 bin 426 Şenpazar
32 4 bin 250
Taşköprü 173 31 bin 202
Tosya 141 32 bin 136