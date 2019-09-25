Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da 3 ayrı eve giren hırsızı jandarma yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kastamonu'da 3 ayrı eve giren hırsızı jandarma yakaladı

1 saat önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde farklı zamanlarda 3 eve girerek hırsızlık yapan şahıs, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Kastamonu'da 3 ayrı eve giren hırsızı jandarma yakaladı, System.String[]

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde farklı zamanlarda 3 eve girerek hırsızlık yapan şahıs, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Hacımehmet ve Erkekarpa köylerinde geceleri sahiplerinin bulunmadığı evlere girerek hırsızlık yapıldığı yönünde şikayetleri üzerine İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Özellikle boş evleri seçen hırsızın yakalanması için İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı timleri yaptıkları titiz çalışma sonrasında şahsın kimliğini belirledi. Hırsızlık zanlısı jandarma ekipleri tarafından İnebolu ilçe merkezinde yakalandı. Üç ayrı evden hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan şahıs "hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Köylülerin korkulu rüyası haline gelen hırsızın yakalanması sonrasında rahat bir nefes alan köy halkı, titiz çalışma göstererek hırsızın yakalanmasını sağlayan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, İnebolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Barajın üstünde yüzen 3 ahşap evde, uyuşturucu alemi yapmışlar
Bir kent, gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice için seferber oldu Öz kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara içen babanın akli dengesi incelenecek Adana'da çevik kuvvet polisine saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 19:59:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da 3 ayrı eve giren hırsızı jandarma yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]