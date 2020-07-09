Kastamonu'da 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara çiçeği' görüldü - Son Dakika

Kastamonu'da 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara çiçeği' görüldü

Kastamonu'da 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara çiçeği' görüldü Kastamonu'nun Daday ilçesinde dinlenmek için bir ağacın altına oturan Serkan Yılmaz, oturduğu ağacı incelerken bir kiraz ve yaprağın üzerinde, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğini fark etti.

Kastamonu'da 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara çiçeği' görüldü

Cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson, Yeni Malatyaspor maçında yok
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde dinlenmek için bir ağacın altına oturan Serkan Yılmaz, oturduğu ağacı incelerken bir kiraz ve yaprağın üzerinde, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğini fark etti. Yılmaz, "Yaptığım araştırmada, Budizm inancına göre bunun cennetten gelen hayır çiçeği olduğunu öğrendim" dedi.

Daday'da bir ağacın altına dinlemek için oturan Serkan Yılmaz, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğini fark etti. Yılmaz, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğinin Budizm inancına göre cennetten gelen hayır çiçeği olduğunu öğrendiğini söyledi.

Gözle görülmesi zor olan ve 'avatar' da denilen 'udumbara' çiçeğini fark eden Serkan Yılmaz, daha önce televizyonda gördüğü çiçeğin aynısı olduğunu fark etti. Budizm efsanesinde yer alan ve 'cennetten gelen hayır' olarak bilinen çapı 7 mm, gövdesi ise 1 mm olan efsane çiçeği bulduğu için kendisini şanslı hissettiğini bildiren Serkan Yılmaz, Budistlerin inandığı efsaneye göre, 'udumbara' çiçeğinin özel ve değerli bir tür olduğunu ifade ederek, "Çiçek sönünceye kadar yaprağını özenle saklamaya karar verdim. Arkadaşlarıma bu çiçeği heyecanla gösterdim. Bu çiçeğe ilişkin bir bilgiyi daha önce okumuştum. Aklıma geldi, çiçeği gördükten sonra araştırınca Budizmin inancına göre cennetten gelen hayır çiçeği olan Udumbara olduğunu öğrendim. Dikkatimi çekti. Ağaçtan yaprağını kopardığımda daha canlıydı ve çok belliydi. Araştırıp detaylı bilgi sahibi olduktan sonra saklamak istedim" dedi.

Budistlerin inandığı efsaneye göre, 'Youtan Poluo' olarak bilinen udumbara çiceği, 3 bin yılda bir çiçek veriyor ve Udumbaranın eski Hint bölgesinin en eski dili Sanskritçe'deki anlamı 'Cennetten gelen hayır çiçeği' olarak biliniyor. Ağaçların dallarında parazit olarak yetişen udumbara çiçeği, üzerinde yaşadığı ağacın yaprağında yetiştiği için gözle fark edilmesi çok zor. 3 bin yılda bir açtığı söylenen çiçek, bu nedenle Budist efsanesinde çok nadir olayların sembolü olarak kabul ediliyor.

Serkan Yılmaz, Kastamonu, Daday, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kastamonu'da 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara çiçeği' görüldü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:54 Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
23:24
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
23:20
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
22:45
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
21:41
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
21:21
İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
21:20
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
21:12
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
19:52
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik: Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
19:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 23:36:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara çiçeği' görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]