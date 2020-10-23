Kastamonu'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

23.10.2020 17:53
Kastamonu'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı, System.String[]

KASTAMONU'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KASTAMONU'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu C.H., S.Y. ve K.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kastamonu'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Kastamonu'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kastamonu, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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