Kastamonu'da 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kastamonu'da 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

05.06.2023 10:22

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın, komşuları tarafından evinde ölü bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cide ilçesine bağlı Akbayır köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Havva Kalaycıoğlu'ndan komşuları ve yakınları haber alamadı. 3 gündür haber alınamayan Havva Kalaycıoğlu'nun evine giden komşuları, Kalaycıoğlu'nun cenazesiyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Evinde yalnız yaşayan Havva Kalaycıoğlu'nun 3 gün önce öldüğü tespit edilirken, jandarma ekiplerinin de incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde komşuları ölü bulundu
Kaynak: İHA
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Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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