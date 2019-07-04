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Kastamonu'da 3 katlı tarihi bina çöktü

26 dakika önce

Kastamonu'da 3 katlı tarihi bir ahşap bina çöktü.

Kastamonu'da 3 katlı tarihi bina çöktü, System.String[]
Kastamonu'da 3 katlı tarihi bir ahşap bina çöktü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Yavuzselim Mahallesi Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi üzerinde bulunan tescilli üç katlı tarihi ahşap bina çöktü. Saraçlar Mahallesi'ndeki Şehit Recep Şahin Polis Merkez Amirliği karşısına denk gelen Kastamonu Belediyesine ait tescilli üç katlı tarihi ahşap binanın çöktüğünü gören polis ekipleri, durumu itfaiye, sağlık ve belediye görevlilerine bildirdi. Bölgeye güvenlik şeridi çekilmesinin ardından yapılan incelemede, binanın enkazında kimsenin bulunmadığı, ölen ya da yaralananın olmadığı belirlendi.

Enkaz yerine gelen belediye ekipleri, kepçelerle binanın ayakta kalan bölümleri tamamen yıkarak molozları kaldırdı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:13 Kaynak: İHA
SARAÇLAR MAHALLESİ, Kastamonu, 3. Sayfa
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