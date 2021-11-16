Kastamonu'da jandarmanıın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 580 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şenpazar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve üretimi yaptığı belirlenen 1 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Jandarmada 6 ay önce göreve başlayan 1 yaşındaki "Termal" isimli narkotik köpeği, evin farklı noktalarında yaptığı aramada, kanepenin altında ve farklı noktalara gizlenmiş 3 kilo 580 gram kubar esrar ve 370 gram kenevir tohumunun yerini tespit etti.
Ruhsatsız av tüfeği de ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da 3 kilo 580 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika