Kastamonu'da 3 kilo 580 gram esrar ele geçirildi

Kastamonu'da jandarmanıın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 580 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da jandarmanıın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 580 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şenpazar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve üretimi yaptığı belirlenen 1 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Jandarmada 6 ay önce göreve başlayan 1 yaşındaki "Termal" isimli narkotik köpeği, evin farklı noktalarında yaptığı aramada, kanepenin altında ve farklı noktalara gizlenmiş 3 kilo 580 gram kubar esrar ve 370 gram kenevir tohumunun yerini tespit etti. Ruhsatsız av tüfeği de ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da 3 kilo 580 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Son Dakika

Baldızını ve eşini kurşuna dizip, sırra kadem bastı!

İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti

Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz

Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı

Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı

Çeyrek altın tarihinin en yüksek seviyesini gördü

Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir