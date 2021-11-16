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Kastamonu'da 3 kilo 580 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kastamonu'da 3 kilo 580 gram esrar ele geçirildi

16.11.2021 16:24
Kastamonu'da 3 kilo 580 gram esrar ele geçirildi

Kastamonu'da jandarmanıın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 580 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da jandarmanıın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 580 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şenpazar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve üretimi yaptığı belirlenen 1 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Jandarmada 6 ay önce göreve başlayan 1 yaşındaki "Termal" isimli narkotik köpeği, evin farklı noktalarında yaptığı aramada, kanepenin altında ve farklı noktalara gizlenmiş 3 kilo 580 gram kubar esrar ve 370 gram kenevir tohumunun yerini tespit etti.

Ruhsatsız av tüfeği de ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 3 kilo 580 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da 3 kilo 580 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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