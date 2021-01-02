Kastamonu'da 3 köyde karantina sonlandırıldı - Son Dakika

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca ilçeye bağlı Karaköy , Kuşçular ve Karabey köylerinin artan vaka sayıları nedeniyle karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz

Her geçen gün hayatı biraz daha zorlaşıyor! 280 kiloya ulaşan Aydın'ın tek bir hayali var