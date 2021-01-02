Kastamonu'da 3 köyde karantina sonlandırıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üç köyde başlatılan karantina uygulaması sona erdi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca ilçeye bağlı Karaköy, Kuşçular ve Karabey köylerinin artan vaka sayıları nedeniyle karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, yapılan kontrollerde köylerdeki vaka sayılarında yaşanan düşüş nedeniyle karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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