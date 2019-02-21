Kastamonu'da 300 Milyon Liralık Yatırımla 5 Bin Kişi İstihdam Edilecek

Kastamonu'da yaklaşık 300 milyon TL'lik yatırımla kurularak 5 bin kişiye istihdam sağlaması düşünülen yeni sanayi sitesi projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ım imzası ile yatırım programına alındı.

Kastamonu'da yaklaşık 300 milyon TL'lik yatırımla kurularak 5 bin kişiye istihdam sağlaması düşünülen yeni sanayi sitesi projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ım imzası ile yatırım programına alındı.



Kastamonu S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi tarafından Batı Çevre Yolu üzerinde kurulacak olan yeni sanayi sitesinde süreç hızlandı. Yeni Sanayi Sitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazetede yayınlandı. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın da bizzat takip ettiği, yaklaşık 300 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilecek sanayi sitesinde 5 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.



"Kendi dalında en büyük kooperatifi"



Yeni Sanayi Sitesinin yatırım programına alınmasıyla ilgili S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Yaklaşık 50 yılı aşkın süredir Kastamonu'da faaliyet gösteren şehrimiz içerisinde kalmış olan sanayi sitesinin birbirinden uzak olduğu, öncelikle depreme karşı dayanıklı olmayışı yani riskli oluşu yeni açılmak istenen iş yerlerinin taleplerini karşılamayışı gibi nedenlerle bu karar alınmıştır. Bu nedenle tarafımdan isminin verildiği S.S. Maslak Küçük Sanayi Kooperatifi, 10 Aralık 2015 tarihinde çeşitli meslek odalarının başkanları, belediye meclis üyeleri ve sanayi esnaflarından oluşan 14 kurucu üye tarafından kurulmuş, esnaflarımızın yoğun katılımıyla 77 meslek dalında bugün itibariyle 608 üyeye ulaşmıştır. Şu anda kayıtlı ortak sayımız Türkiye'de kendi dalında en büyük kooperatifidir" dedi.



"300 milyon liralık bir yatırımla 5 bin kişi istihdam edilecek"



Yeni sanayi sitesinin yapılması planlanan Batı çevre yolunda kamulaştırma çalışmalarının Belediyesi aracılığıyla devam ettiğini söyleyen Başkan Babaş, "2019 yılı yatırım müracaatını 11 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirdik ve 2019 yatırım programlarında 18 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış şekliyle yayınlanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Kastamonu halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. Bugün itibariyle yaklaşık 300 milyon TL'nin üzerindeki bir yatırımdır. Bu yatırımda yaklaşık 4 bin veya 5 bin kişiye istihdam sağlanacaktır. Yine günlük 8 bin kişilik giriş ve çıkış yapabilecek bir yerleşim yeri de olacak. Büyüklük bakımından da Kastamonu'daki en büyük yatırımlardan birisidir" diye konuştu.



"Katı Atık Yönetim Projesi de yatırım programına alındı"



Kastamonu Mahalli İdareler Birliği tarafından yürütülen Katı Atık Yönetim Projesinin de Resmi Gazetede yayınlanarak 2019 yatırım programına alındığını ifade eden Babaş, "Burada da mevcut vahşi depolama şeklinde geçen çöplüklerin rehabilitasyonu ele alınmıştır. Yani 21 adet vahşi depolama merkezi bunun yanında katı atık transfer istasyonu, 6 adet ve yaklaşık 93 bin 800 metrekarelik bir alanda proje uygulanacaktır. Projenin ilk etaptaki yatırımın yönetim maliyeti 9 milyon 227 bin TL'dir. Bu 2019 yılı yatırım miktarıdır. Bu da Kastamonu'daki çevre açısından çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle Kastamonu'muzda vahşi depolama olarak kullandığımız TAŞIKO'nun üzerindeki alan vardı. Bu alanda devamlı Kastamonu'yu rahatsız edecek kokular gelirdi ve burada yangınlar olurdu. Bunun için başlattığımız kısa zamanda başlayacak. Bunun için çevre temizliği açısından çok önemli bir projedir. Projelerin ardı arkası kesilmeyecektir. Ne proje söylüyorsak illaki de sonuçlandırıyoruz" şeklinde konuştu.



"Söz verilen projeler, tek tek hayata geçiriliyor"



Babaş'ın ardından söz alan AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü de Fizik, Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazetede yayınlandığını belirtti. Ünlü, "Yeni hastane, eski Devlet Hastanesinin olduğu yere yapılacak. Yaklaşık 50 bin metrekareden oluşan bir inşaat alanını içerecek. Bununla birlikte 250 yataklı bir hastane olacak. Bununla birlikte Küre, Çatalzeytin, Bozkurt, Abana ve Cide'de de sağlık alanında yatırımlarımız devam ediyor. Bu yıl içerisinde Kastamonu için güzel gelişmeler oluyor. İnşallah bundan sonrada yatırımlar devam edecek" ifadelerini kullandı.



"Sanayi Sitemizin 2019 yatırım programına alınması büyük bir başarıdır"



Son olarak söz alan S.S Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Sirkecioğlu ise, şöyle konuştu: "Arazimizi aldık ve bu çok büyük bir başarı. 2019 yatırım programına girebilmek çok büyük bir başarı. Bizler çok çabalar sarf ediyoruz, memleketimize hizmet etmek için yola çıktık, kazmayı vurmak için çabalıyoruz. Maddi bir sıkıntımız yok. Şu anda araziyle ilgili çalışma yapamıyoruz." - KASTAMONU

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şaphane'de 500 Kişilik İstihdam Sağlayacak Akıllı Sera Çalışması

TÜBİTAK'a 76 Personel Alınacak

Bakan Varank Müjdeyi Verdi: Asgari Ücret Desteği Bu Sene Tüm Yıl Verilecek

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüyle İlgili Skandal İtiraf: Eğitimimiz Yoktu!