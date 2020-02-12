Kastamonu'da 317 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 317 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.



Kent merkezinde 52, ilçelerden Ağlı'da 13, İnebolu ve Araç'ta 8'er, Seydiler ve Azdavay'da 12'şer, İhsangazi ve Bozkurt'ta 6'şar, Çatalzeytin'de 2, Daday ve Taşköprü'de 54'er, Devrekani'de 39, Hanönü'de 11, Küre'de 19 ve Tosya'da 21 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Özel İdare ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.