Kastamonu'da 37 kişiye 33 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika

Kastamonu Valiliğinde yapılan denetimlerde toplam 37 kişiye 33 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.

Kastamonu Valiliği, 03-09 Haziran 2021 tarihleri arasında usulüne uygun maske takmamaktan 3, sosyal mesafeye uymamaktan 2 ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan 32 kişi olmak üzere toplam 37 kişiye 33 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.

10 Haziran tarihi itibari ile izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 4 kişinin Kastamonu Valiliğinde belirlenen yurtlarda bulundurulduğunun belirtildiği açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunma işlem sürecinin de devam ettiği ifade edildi. - KASTAMONU