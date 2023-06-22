Kastamonu'da 4.4 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Kastamonu'da 4.4 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

22.06.2023 09:30

Kastamonu'da meydana gelen 4.4 şiddetindeki deprem çevre illerde hissedildi. Depremin 17,68 kilometre derinlikte meydana geldiği ve Doğanyurt'a 173 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Detaylar haberimizde.

Kastamonu'da meydana gelen deprem çevre illerde hissedildi. Kastamonu depremi mi oldu ve Kastamonu depremi mi oldu soruları gündeme geliyor. Kastamonu depremi mi oldu ve Kastamonu kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Kastamonu depremi mi oldu? Kastamonu kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 22 Haziran güncel depremler listesi! Detaylar haberimizdedir…

KASTAMONU'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kastamonu merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.4 şiddetinde meydana geldi. Bununla birlikte AFAD Deprem ise sosyal medya hesabından, Karadeniz - [173.08 km] Doğanyurt (Kastamonu) konum olarak paylaşırken şiddetini 4.4 olarak belirledi.

YERİN 17 KM ALTINDA MEYDANA GELDİ

Depremin 17,68 kilometre derinlikte meydana geldiği ve Doğanyurt'a 173 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kastamonu'da deprem mi oldu? 22 Haziran Karadeniz- Kastamonu kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!
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Kastamonu açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kastamonu açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da 4.4 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da 4.4 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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