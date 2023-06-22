Kastamonu'da 4.4 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

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KASTAMONU'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kastamonu merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.4 şiddetinde meydana geldi. Bununla birlikte AFAD Deprem ise sosyal medya hesabından, Karadeniz - [173.08 km] Doğanyurt (Kastamonu) konum olarak paylaşırken şiddetini 4.4 olarak belirledi.

YERİN 17 KM ALTINDA MEYDANA GELDİ

Depremin 17,68 kilometre derinlikte meydana geldiği ve Doğanyurt'a 173 kilometre mesafede olduğu belirlendi.