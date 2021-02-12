Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
12.02.2021 07:01
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Kastamonu Merkez'de saat 06.37'de 4,5 büyüklüğünde ve 6,95 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
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