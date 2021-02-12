Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

12.02.2021 07:23

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem Merkez üssü Kastamonu'nun Karamikmolla Köyü olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

KASTAMONU - Merkez üssü Kastamonu'nun Karamikmolla Köyü olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan verilere göre merkez üssü Kastamonu'nun Karamikmolla Köyü olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi ayakta olan vatandaşlar hissetti. Ekipler depremin merkez üssü olan köye doğru hareket etti. Hasarın meydana gelip gelmediğini yönünde çalışmalar sürüyor.

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kastamonu, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu, İstanbul'un göbeğinde yakayı ele verdi İzmir'de dehşet dolu gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu Öğretmenlerle eğitim personeline 'seyahat muafiyeti' Doğal afetler İzmir'i vurmaya devam ediyor! Çeşme'de hortum, Güzelbahçe'de dolu Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek Cinsel saldırı davasından beraat kararı alan Efecan Şenolsun, gözyaşlarına boğuldu Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı Bu kez durum ciddi, kar fena bastıracak! Valilik'ten sonra bir uyarı da AKOM'dan geldi
Ünlüler takımı yarışmacısı Öykü Çelik, hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu Ünlüler takımı yarışmacısı Öykü Çelik, hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu         
07:21
Reha Özcan, Mucize Doktor'a veda etti Reha Özcan, Mucize Doktor'a veda etti         
00:44
FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı         
00:10
Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı         
23:18
Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu         
22:57
Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı         
20:54
Komşusuna yardım etmek isteyen şahsın kesinleşmiş hapis cezası çıkınca tutuklandı Komşusuna yardım etmek isteyen şahsın kesinleşmiş hapis cezası çıkınca tutuklandı         
17:48
Tecavüz ettiği kadının evine iki gün sonra palyaço makyajı ile geldi Tecavüz ettiği kadının evine iki gün sonra palyaço makyajı ile geldi         
16:14
Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı         
15:47
Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı         
14:41
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözlerine Yunan Başbakan'dan yanıt         
14:36
20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu 20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu         
14:22
3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı         
14:19
İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni         
13:15
Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi         
13:00
İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada         
10:36
Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu         
08:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 08:01:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei