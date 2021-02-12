Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

KASTAMONU - Merkez üssü Kastamonu'nun Karamikmolla Köyü olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan verilere göre merkez üssü Kastamonu'nun Karamikmolla Köyü olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi ayakta olan vatandaşlar hissetti. Ekipler depremin merkez üssü olan köye doğru hareket etti. Hasarın meydana gelip gelmediğini yönünde çalışmalar sürüyor.