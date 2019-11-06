Kastamonu'da 4 bin 200 dekar tarım arazisi suyla buluşacak

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan Çay Barajı ile 4 bin 200 dekar alan suyla buluşacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, mümbit toprakları suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kastamonu'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığına dikkati çeken Aydın, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade etti.

Çay Barajı'nın çalışmalarında sona yaklaşıldığını açıklayan Aydın, şunları kaydetti:

"Çalışmaları devam eden Kastamonu Taşköprü Çay Barajı'nın tamamlanması ile 4 bin 200 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Temelden 52 metre yüksekliği olan baraj, 1 milyon 211 metreküp su biriktirme hacmine sahip. Barajın tamamlanmasının ardından bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Projenin tamamlanması bölgedeki istihdama önemli katkı sağlayacak. Sulu tarımın başlamasıyla birlikte 2019 birim fiyatlarına göre milli ekonomiye yıllık 6 milyon 371 bin 400 liralık katkı sağlanması hedeflenmektedir. "