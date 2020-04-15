Kastamonu'da 4 bin haneye yardım kolisi ulaştırıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şu ana kadar 4 bin haneye yardım kolisi ulaştırıldı. Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı 700 kişilik ekiple sahada olduklarını belirterek, 10 bin haneye yardım kolisi dağıtacaklarını söyledi.



Cide Kaymakamlığı tarafından korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 ve üstü ile yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yardım kolileri dağıtılmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılan 65 yaş ve üstü vatandaşların sıkıntı çekmemesi için Cide Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi kişilere öncelik verilmek üzere yardım kolileri dağıtımına devam ediyor. İlk etapta tek başına yaşayan ve kimsesi olmayan vatandaşlara hazırlanan yardım kolileri dağıtılırken, ardından işleri bozulan esnaflara da yardım kolisi ulaştırılıyor.



150'si imam, 250 öğretmen olmak üzere, muhtarlarla sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği Cide Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı 700 kişilik ekip, 10 gün içerisinde 4 bin haneye gıda kolisi dağıtımı yaparken, önümüzdeki günlerde de bu rakamı 10 bin haneye çıkarmayı hedefliyor.



"10 günde 4 bin haneye yardım kolilerini ulaştırdık"



Yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, " 21 Mart'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlaması geldikten sonra özellikle bundan etkilenecek grubun 65 yaş ve üzeri grubuna giren ve tek başına yaşayan, kimsesi olmayan vatandaşlarımız olduğunu düşündük. Bu kapsamda ilk olarak biz, bu vatandaşlarımıza ulaştık. Bugüne kadar tam 4 bin adet yardım kolisini hanelere ulaştırdık. Buna ek olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 1000 TL destek programı kapsamında da tam bin haneye ilçemizde yardım ulaştırdık. Bu kapsamda 1 milyon TL parayı hanelerimize dağıttık. Bunu da yine Vefa Sosyal Destek Grubu olarak bizler dağıttık. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, öğretmenlerimiz, imamlarımız, muhtarlarımız hepsi sahada çalışıyor. Bunun inanın abartarak söylemiyorum 7 gün 24 saat sahada çalıştılar. 10 gün gibi kısa bir vakitte 4 bin haneye yardım kolisi ulaştırdık. Cide'nin coğrafyası çok dağınık bir coğrafya. 75 köyümüz var, 16 mahallemiz bulunuyor. Sadece 510 kilometre köy yolu ağımız var. Biz, buna rağmen şu anda günde 800 haneye koli dağıtıyoruz. Bu dağıtımlarımız devam edecek. Allah nasip ederse bizler, burada devletimizin, milletimizin tüm gücüyle vatandaşlarımızın yanında olduğumuzun mesajını en güçlü şekilde veriyoruz, inşallah ulaşılmadık hane bırakmayacağız. İster 65 yaş ve üzeri olsun, ister daha genç olsun, isterse normalde işleri çok iyi olup işyerleri kapandığı için sıkıntıya düşmüş esnafımız olsun, 1 hane bile diyemeyecek devletimiz benim yanımda olmadı diye bu süreçte, beni yalnız bıraktı diyemeyecek. Çünkü bizler, buna göre planımızı yaptık. Şu anda Vefa Sosyal Destek Grubu olarak tam 700 kişiyle çalışıyoruz" dedi.



"Hedefimiz önümüzdeki günlerde 10 bin haneye gıda kolilerini ulaştırmak"



Hedeflerinin 10 bin yardım kolisini önümüzdeki günlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak olduğunu söyleyen Kaymakam Açıkgöz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatlarını bizler, Cide'de eksiksiz bir şekilde yerine getirme gayreti gösteriyoruz. Çünkü biz, şunu çok iyi biliyoruz. Bizlere, Sayın Cumhurbaşkanımız bütün toplantılarında şu mesajı veriyor: 'Sizler, benim ilçelerde gören gözüm, duyan kulağım, hisseden kalbim, konuşan dilimsiniz' diyor. Bakın bu çok büyük bir mesuliyet. Çok ağır bir mesuliyet. Eğer, siz bunun ifade ettiği anlamı kavrarsanız güzel işler yaparsınız. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Eğer benim bir vatandaşım sıkıntıya düşmüş ise o ilçenin kaymakamının bundan da haberi yoksa benim nazarımda o kaymakamın görevini layıkıyla yapamıyor demektir' diyor. Bizler, bu hissiyatla çalışıyoruz, bu duygularla hareket ediyoruz. Rabbimizde bizlere yardım ediyor. Bizler, aslında ilk etapta bin adetlik yardım kolisi dağıtmıştık. Çünkü Kaymakamlığımızın imkanları ve gücü ancak buna yetiyordu. Ondan sonra insanlar bizlere, zekatlarımızı sizlere emanet etmek istiyoruz dediler. Kaymakamlığımızın resmi hesabına Avrupa'dan, Avusturya, Almanya gibi ülkelerden zekatlar geldi. Bu çok farklı bir duygu. İş adamlarımız biner koli yardımda bulundu. Bizler, tahmin ediyorum ilk başta 7-8 bin yardım kolisi şeklinde düşünmüştük fakat 10 bin koliyi geçme ihtimalimiz şu anda geçmek çok yüksek" diye konuştu.



"Cide'de 150 imam arkadaşımızla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz"



Cide'de 150 imam arkadaşıyla birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini belirten Cide Merkez Karamustafapaşa Cami İmam Hatibi Mustafa Özsoy ise, "Bizler din görevlileri olarak asli işimiz olan camilerimizdeki vazifelerimize devam ediyoruz. Bu dönemde halkımızın manevi duygularını canlı tutmak için camilerimizden ezanların yanında selalar, dualar, tekbirler ve salavatlarla halkımızın maneviyatını canlı tutmaya çalışıyoruz. Ayrıca hayırsever vatandaşlarımızın göndermiş oldukları kolileri Kaymakamlığımızın önderliğinde araçlara pay ederek köylerimizde ikamet eden ihtiyaç sahipleri daha öncesinden tespit edilmişti. Bu yardım kolileri bizzat, köylerimize giderek evlere kadar teslim ediliyor. Şu anda Cide'de 150 imam arkadaşımız bulunuyor. Arkadaşlarımızın tamamı bu organizasyonlarda görev alıyor" diye konuştu.



"Öğretmen arkadaşlarımızla halkımızın hizmetindeyiz"



Cide'de yaklaşık 250 öğretmen arkadaşıyla birlikte vatandaşların hizmetinde olduklarını vurgulayan Cide Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Müdürü Serkan Adalı da, şöyle konuştu: "Bütün öğretmen arkadaşlarımızla birlikte 250 kişilik bir ekimizle çalışıyoruz. Bu öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bütün köylerimizdeki 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızla kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biz, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ve sosyal yardım alan vatandaşlarımızın evlerinin kapısını çaldığımızda hiçbirisi bir mal ve mülk beklentisi içerisinde değildi. Sadece tek amaçları hatırlanmaktı. Biz onu başardık bu vesileyle" - KASTAMONU