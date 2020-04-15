Kastamonu'da 4 bin haneye yardım kolisi ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Kastamonu'da 4 bin haneye yardım kolisi ulaştırıldı - Son Dakika

Kastamonu'da 4 bin haneye yardım kolisi ulaştırıldı

6 saat önce

Kastamonu'da 4 bin haneye yardım kolisi ulaştırıldı Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz: "700 kişilik ekibimizle 10 bin haneye yardım kolisi ulaştıracağız" Kastamonu'nun Cide ilçesinde şu ana kadar 4 bin haneye yardım kolisi ulaştırıldı.

Kastamonu'da 4 bin haneye yardım kolisi ulaştırıldı

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz:

"700 kişilik ekibimizle 10 bin haneye yardım kolisi ulaştıracağız"

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde şu ana kadar 4 bin haneye yardım kolisi ulaştırıldı. Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı 700 kişilik ekiple sahada olduklarını belirterek, 10 bin haneye yardım kolisi dağıtacaklarını söyledi.

Cide Kaymakamlığı tarafından korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 ve üstü ile yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yardım kolileri dağıtılmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılan 65 yaş ve üstü vatandaşların sıkıntı çekmemesi için Cide Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi kişilere öncelik verilmek üzere yardım kolileri dağıtımına devam ediyor. İlk etapta tek başına yaşayan ve kimsesi olmayan vatandaşlara hazırlanan yardım kolileri dağıtılırken, ardından işleri bozulan esnaflara da yardım kolisi ulaştırılıyor.

150'si imam, 250 öğretmen olmak üzere, muhtarlarla sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği Cide Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı 700 kişilik ekip, 10 gün içerisinde 4 bin haneye gıda kolisi dağıtımı yaparken, önümüzdeki günlerde de bu rakamı 10 bin haneye çıkarmayı hedefliyor.

"10 günde 4 bin haneye yardım kolilerini ulaştırdık"

Yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, "21 Mart'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlaması geldikten sonra özellikle bundan etkilenecek grubun 65 yaş ve üzeri grubuna giren ve tek başına yaşayan, kimsesi olmayan vatandaşlarımız olduğunu düşündük. Bu kapsamda ilk olarak biz, bu vatandaşlarımıza ulaştık. Bugüne kadar tam 4 bin adet yardım kolisini hanelere ulaştırdık. Buna ek olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 1000 TL destek programı kapsamında da tam bin haneye ilçemizde yardım ulaştırdık. Bu kapsamda 1 milyon TL parayı hanelerimize dağıttık. Bunu da yine Vefa Sosyal Destek Grubu olarak bizler dağıttık. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, öğretmenlerimiz, imamlarımız, muhtarlarımız hepsi sahada çalışıyor. Bunun inanın abartarak söylemiyorum 7 gün 24 saat sahada çalıştılar. 10 gün gibi kısa bir vakitte 4 bin haneye yardım kolisi ulaştırdık. Cide'nin coğrafyası çok dağınık bir coğrafya. 75 köyümüz var, 16 mahallemiz bulunuyor. Sadece 510 kilometre köy yolu ağımız var. Biz, buna rağmen şu anda günde 800 haneye koli dağıtıyoruz. Bu dağıtımlarımız devam edecek. Allah nasip ederse bizler, burada devletimizin, milletimizin tüm gücüyle vatandaşlarımızın yanında olduğumuzun mesajını en güçlü şekilde veriyoruz, inşallah ulaşılmadık hane bırakmayacağız. İster 65 yaş ve üzeri olsun, ister daha genç olsun, isterse normalde işleri çok iyi olup işyerleri kapandığı için sıkıntıya düşmüş esnafımız olsun, 1 hane bile diyemeyecek devletimiz benim yanımda olmadı diye bu süreçte, beni yalnız bıraktı diyemeyecek. Çünkü bizler, buna göre planımızı yaptık. Şu anda Vefa Sosyal Destek Grubu olarak tam 700 kişiyle çalışıyoruz" dedi.

"Hedefimiz önümüzdeki günlerde 10 bin haneye gıda kolilerini ulaştırmak"

Hedeflerinin 10 bin yardım kolisini önümüzdeki günlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak olduğunu söyleyen Kaymakam Açıkgöz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatlarını bizler, Cide'de eksiksiz bir şekilde yerine getirme gayreti gösteriyoruz. Çünkü biz, şunu çok iyi biliyoruz. Bizlere, Sayın Cumhurbaşkanımız bütün toplantılarında şu mesajı veriyor: 'Sizler, benim ilçelerde gören gözüm, duyan kulağım, hisseden kalbim, konuşan dilimsiniz' diyor. Bakın bu çok büyük bir mesuliyet. Çok ağır bir mesuliyet. Eğer, siz bunun ifade ettiği anlamı kavrarsanız güzel işler yaparsınız. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Eğer benim bir vatandaşım sıkıntıya düşmüş ise o ilçenin kaymakamının bundan da haberi yoksa benim nazarımda o kaymakamın görevini layıkıyla yapamıyor demektir' diyor. Bizler, bu hissiyatla çalışıyoruz, bu duygularla hareket ediyoruz. Rabbimizde bizlere yardım ediyor. Bizler, aslında ilk etapta bin adetlik yardım kolisi dağıtmıştık. Çünkü Kaymakamlığımızın imkanları ve gücü ancak buna yetiyordu. Ondan sonra insanlar bizlere, zekatlarımızı sizlere emanet etmek istiyoruz dediler. Kaymakamlığımızın resmi hesabına Avrupa'dan, Avusturya, Almanya gibi ülkelerden zekatlar geldi. Bu çok farklı bir duygu. İşadamlarımız biner koli yardımda bulundu. Bizler, tahmin ediyorum ilk başta 7-8 bin yardım kolisi şeklinde düşünmüştük fakat 10 bin koliyi geçme ihtimalimiz şu anda geçmek çok yüksek" diye konuştu.

"Cide'de 150 imam arkadaşımızla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Cide'de 150 imam arkadaşıyla birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini belirten Cide Merkez Karamustafapaşa Cami İmam Hatibi Mustafa Özsoy ise, "Bizler din görevlileri olarak asli işimiz olan camilerimizdeki vazifelerimize devam ediyoruz. Bu dönemde halkımızın manevi duygularını canlı tutmak için camilerimizden ezanların yanında selalar, dualar, tekbirler ve selavatlarla halkımızın maneviyatını canlı tutmaya çalışıyoruz. Ayrıca hayırsever vatandaşlarımızın göndermiş oldukları kolileri Kaymakamlığımızın önderliğinde araçlara pay ederek köylerimizde ikamet eden ihtiyaç sahipleri daha öncesinden tespit edilmişti. Bu yardım kolileri bizzat, köylerimize giderek evlere kadar teslim ediliyor. Şu anda Cide'de 150 imam arkadaşımız bulunuyor. Arkadaşlarımızın tamamı bu organizasyonlarda görev alıyor" diye konuştu.

"Öğretmen arkadaşlarımızla halkımızın hizmetindeyiz"

Cide'de yaklaşık 250 öğretmen arkadaşıyla birlikte vatandaşların hizmetinde olduklarını vurgulayan Cide Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Müdürü Serkan Adalı da, şöyle konuştu: "Bütün öğretmen arkadaşlarımızla birlikte 250 kişilik bir ekimizle çalışıyoruz. Bu öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bütün köylerimizdeki 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızla kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biz, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ve sosyal yardım alan vatandaşlarımızın evlerinin kapısını çaldığımızda hiçbirisi bir mal ve mülk beklentisi içerisinde değildi. Sadece tek amaçları hatırlanmaktı. Biz onu başardık bu vesileyle"

Kastamonu'da 4 bin haneye yardım kolisi ulaştırıldı

Ali Açıkgöz, Kastamonu, Cide, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:50 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor Büfedeki tüm ekmekleri satın alan hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi         
19:12
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu         
19:10
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi         
19:07
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı         
18:48
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi         
18:47
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz         
18:47
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi         
18:33
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor         
18:25
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü         
17:08
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti         
17:06
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu         
17:04
Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu         
16:59
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı         
16:57
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti         
16:54
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç         
16:47
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal         
16:38
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir         
16:35
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum         
16:30
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi         
16:25
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı         
16:21
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 19:40:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da 4 bin haneye yardım kolisi ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]