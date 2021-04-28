Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi - Son Dakika

Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi

28.04.2021 00:34

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde çıkan yangında 3 ev ile 1 otomobil alevlere teslim oldu. Yanan evlerden birinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile yangının yayılmasının önüne geçildi ve söndürme çalışmaların sürüyor.

İlçeye bağlı Demirtaş köyünde akşam saatlerinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki 2 ev ile bir evin önünde bulunan otomobile de sıçradı. Alevleri fark eden köylüler, itfaiyeye haber verdi.

ANNE-KIZ ÖLÜ BULUNDU

Yangını söndürmek için köye Pınarbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevre ilçe belediyelerinden ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden takviye ekipler sevk edildi. Ekipler müdahalede bulunurken yanan evlerin birinde kimlikleri belirlenemeyen anne kızın cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Vücudunun bir bölümünde derin yanıklar oluşan yaralı kişi, ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI: BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar da köye gelerek söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Açıklama yapan Başkan Yaşar, "Akşam saatlerinde ilçemize bağlı Demirtaş Köyü Ahmetağası Mahallesi'nde; 2 vatandaşımız hayatını kaybettiği, 3 ev ve 1 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Haberi alır almaz belediye, Orman İşletme ve ilçe dışından gelen destek ekiplerle birlikte köye giderek yangın söndürme çalışmalarını zaman kaybetmeden başlattık. Şu an yangının kontrol altına alınması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim." dedi.

MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK

Başkan Yaşar, Pınarbaşı Belediyesi olarak yangında mağdur olan köylülerin tüm mağduriyetlerinin giderileceğini, maddi ve manevi desteğin sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi
Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi
Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi
Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kastamonu, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi - Son Dakika


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