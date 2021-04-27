Kastamonu'da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü - Son Dakika

Kastamonu'da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü

27.04.2021 04:10
Kastamonu'da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü, System.String[]

Kastamonu'nun Kırkçeşme Mahallesi Tepeyol Sokak üzerinde odunluktan çıktığı tahmin edilen yangının büyümesi sonucu 4 ev yanarak küle döndü.

Kastamonu'nun Kırkçeşme Mahallesi Tepeyol Sokak üzerinde odunluktan çıktığı tahmin edilen yangının büyümesi sonucu 4 ev yanarak küle döndü. Yangının ardından incelemelerde bulunan Vali Avni Çakır, mağdur olan vatandaşlara gereken yardımların yapılacağını kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Kırkçeşme Mahallesi Tepeyol Sokak üzerinde ilk belirlemelere göre kedi ve köpek gibi küçükbaş hayvanların beslendiği odunlukta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, hemen bitişiğinde bulunan Mualla Özçiftçi ile İrfan Nacaklı'ya ait 2 katlı olan 4 eve sıçradı. Evlerin ahşap olması nedeniyle hızla büyüyen yangını gören vatandaşlar, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerine, Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve su tankerleri de destek verdi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ederken, yangın daha da büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle evlerde zaman zaman çökmeler de meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

Ayrıca yangının başladığı sırada evde mahsur kalan yaşlı kadını ise, itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın nedeniyle alev topuna dönen binaları gören çok sayıda vatandaş ise, yangın yerine gelerek söndürme çalışmalarını izlemeye başladı. Koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafenin unutulduğu yangında vatandaşları polis ekipleri dağıtmak için çok çaba sarf etti. Polis ekipleri, vatandaşları sık sık uyararak evlerine gitmeleri noktasında ikna etmeye çalıştı.

Yangın sırasında Vali Avni Çakır'da olay yerine gelerek AFAD İl Müdürü Ekrem Küçükbayram'dan ve itfaiye ekiplerinden söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yangın yerindeki incelemelerinin ardından açıklamada bulunan Vali Avni Çakır, "Bugün saat 01.30 sularında Kastamonu'da Kırkçeşme Mahallemizde şu anda bulunduğumuz alanda henüz nedeni tam olarak belirlenemeyen bir ev yangını meydana geldi. Yangında şu ana kadar üç ev tamamen yandı, 1 evde kısmen yandı. Yangında çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Yangın vatandaşımızın sürekli oturmadığı fakat küçükbaş hayvanlarını beslediği bir yapıda meydana geldi. Tabii ki evler bitişik olduğundan dolayı diğer evlere sıçradı. Arkadaşlarımız yangına seri bir şekilde müdahale ettiler. Allah'a şükür şu anda herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Yangında zarar gören evlerden bir tanesinde sürekli oturan var. Bu konuda vatandaşımızla gerekil görüşmeleri yaptık. İlk etapta çocuklarının yanına geçecek ama bizde AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışla Vakfı olarak seri bir şekilde vatandaşımızın ikametiyle ilgili sorunları çözeceğiz. Evin şu anda çatısında sadece sorun olduğu görülüyor. İnşallah tez zamanda evini onarıp vatandaşımızı evine tekrar oturtacağız. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Yangın büyümeden itfaiyemiz zamanında gelerek müdahalede bulundu" dedi.

Yangında iki evini kaybeden Mualla Özçiftçi ise, "Yanan iki ev bizim. Ev boştu, yazları kullanılıyordu. Eşimin doğup büyüdüğü ev. Biz, Kuzeytent Mahallesinde oturuyoruz. Daha hiçbir şey bilmiyoruz. Haber verdiler, yangını duyunca geldik. Yangının nereden çıktığını bilmiyorum. Bizde şimdi geldik. Bilgi alamadık, çok üzgünüz. Eşimin doğup büyüdüğü ev, maalesef neden çıktığını bilmiyoruz. Şu anda boştu ev. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Yanan evde kiracı olarak oturan Halil Topaloğlu da, "Yangın, alttaki evden çıktı. Bu evde kimse oturmuyordu. Odunluk kısmı vardı. Orada samanlarda vardı. Odunlukta kedi köpek besliyorlar. Oradan çıktığını düşünüyoruz. Zararımız büyük. Kiracıyım, buraya 8 ay önce taşındım. Her şeyim yandı, ancak üzerimi alabildim" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kastamonu'da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü
Kastamonu'da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü
Kastamonu'da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü
Kastamonu'da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü
Kastamonu'da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü
Kastamonu'da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü
Kastamonu'da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü
Kastamonu'da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü
Kastamonu'da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü
Kastamonu'da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü
Kastamonu'da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü
Kastamonu'da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü
Kastamonu'da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü
Kastamonu'da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü

Kastamonu, İtfaiye, Yangın, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü - Son Dakika


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