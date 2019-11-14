Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da 4 hektarlık ormanlık alan yandı
Son Dakika Güncel Kastamonu'da 4 hektarlık ormanlık alan yandı

Kastamonu'da 4 hektarlık ormanlık alan yandı

6 saat önce

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Kastamonu'da 4 hektarlık ormanlık alan yandı, System.String[]

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Daday'a bağlı Karacaören Köyü Örencik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan örtü yangınında 4 hektarlık alan yanarak zarar gördü. Yangına ilk müdahalede bulunan Daday Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangının büyümesi üzerine Kastamonu, Araç ve Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğünden arazöz takviyesi istedi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Karacaören, Kastamonu, Daday, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
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