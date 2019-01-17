Kastamonu'da 4 İlçede Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar ile 1 ilçedeki taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün için ara verildi.
Kastamonu
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar ile 1 ilçedeki taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün için ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, kar yağışı nedeniyle Daday
, Ağlı
ve Seydiler
ilçelerindeki tüm okullar ile Devrekani
ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:13 Kaynak: AA
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