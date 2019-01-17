Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da 4 İlçede Eğitime Kar Engeli

Kastamonu'da 4 İlçede Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar ile 1 ilçedeki taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün için ara verildi.

Kastamonu'da 4 İlçede Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar ile 1 ilçedeki taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün için ara verildi.


Valilikten yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle Daday, Ağlı ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullar ile Devrekani ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:13 Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel
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