Kastamonu'da 4 kişi uyuşturucu kullanırken gözaltına alındı - Son Dakika

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Kastamonu'da 4 kişi uyuşturucu kullanırken gözaltına alındı
6 saat önce
Kastamonu'da jandarma timleri 4 şüpheliyi uyuşturucu kullanırken yakaladı.
Kastamonu'da jandarma timleri 4 şüpheliyi uyuşturucu kullanırken yakaladı.
İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan devriye sırasında park halinde bir araçta 4 kişinin uyuşturucu kullandığı tespit edildi.
Suçüstü yakalanan şüphelilerin üst aramasında toz esrar ile sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:50 Kaynak: AA
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