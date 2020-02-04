Kastamonu'da "4. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da '4. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu' başladı - Son Dakika

Kastamonu'da "4. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" başladı

6 saat önce

Kastamonu'da "4. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" programı düzenlendi.

Kastamonu'da

Kastamonu'da "4. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" programı düzenlendi.


UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen program, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ev sahipliğinde Ilgaz Dağı'ndaki bir otelin toplantı salonunda başladı.

"Kalkınma ajanslarının rolleri, katkıları ve UNESCO ile iş birliği" başlığıyla düzenlenen kış okulunda, somut olmayan kültürel miras alanında uluslararası deneyime sahip uzmanların katılımı ile kültürel mirasları koruma, sürdürülebilir kalkınma ile somut olmayan kültürel miras arasındaki ilişkiler tartışılacak.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, yaptığı konuşmada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kalkınma ajanslarıyla bu yapının içinde olmasının büyük bir heyecan ve motivasyon sağladığını belirtti. Kalkınma ajanslarında UNESCO masası kurma fikrinin önemli bir başlangıç olduğunu anlatan Oğuz, şöyle devam etti:

"Bu masanın kurulması bizim açımızdan şu anlama geliyor, UNESCO'nun eğitim, bilim ve kültür alanında çalışan yegane Birleşmiş Milletler teşkilatı olduğu dikkate alınarak burada oluşan bütün deneyimleri Türkiye'nin menfaati istikametinde analiz ederek en doğru yönetişim ile en doğru kalkınma seçeneklerini oluşturmak üzere zihinsel bir altyapının oluşmaya başladığı anlamına gelir. Bu gerçekten alkışlanmaya değer bir süreç olacak."

Kış okulu süresince karşılıklı fikir alışverişinde bulunulacağını ifade eden Oğuz, "Kastamonu önemli bir süreç yürütüyor. İnşallah hep beraber Kastamonu'yu hem UNESCO çevresinde hem de dünyada daha fazla işitilir hale getireceğiz. Buradan alınacak motivasyonla diğer kalkınma ajanslarının da çok önemli projelere imza atacağını, yeni düşüncelerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz ve buna inanıyoruz." dedi.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise programın faydalı olacağına inandığını dile getirdi.

Kastamonu'da UNESCO Dünya Miras programlarının takip ve başvuru süreçlerini tek elden yönetebilmek adına UNESCO masaları oluşturduklarını aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Masalarımız, ilimizdeki değerler için UNESCO'ya yalnızca bir başvuru dosyası hazırlamaktan çok öte, UNESCO miras listeleri ve programlarının ruhuna uygun olarak, koruma kültürünü destekleyecek şekilde, adım adım süreçleri yönetecekler. Kış Okulu süresince somut olmayan kültürel miras alanında çok değerli uzmanlarımızın farklı perspektiflerde tecrübelerini dinleme fırsatı bulacağız."

Etkinlik 6 Şubat Perşembe günü düzenlenecek sertifika töreni ile sona erecek.

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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