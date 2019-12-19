Kastamonu'da 41 şişe sahte içkiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da 41 şişe sahte içkiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kastamonu'da 41 şişe sahte içkiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu düzenledi.

Kastamonu'da 41 şişe sahte içkiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu düzenledi. Operasyonda, iki şahıstan 41 şişe sahte içki ile 5 litre etil alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yılbaşı öncesinde kaçak içki satışı ve imalatı yapan iş yeri ve şahıslara yönelik Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 2 şahıstan toplamda 41 şişe sahte içki ve 5 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheliler ekiplerce gözaltına alındı.


Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce, kaçak ve sahte içki satışı yapan şahısların tespitine yönelik çalışmaların en etkin şekilde ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - KASTAMONU

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kastamonu'da yasak olan 20 tırıvırı yakalandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden rüşvet iddialarına yanıt: Yetim hakkını korumakta tereddüt etmeyeceğiz Doktorlar bile şaşırdı! Hastanın anüsünden 18 santimetre uzunluğunda, 5 santimetre kalınlığında şişe çıkarıldı İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Son Dakika Haberleri
21:44 Moskova'da silahlı saldırı 3 ölü -2 - Son Dakika Haber
21:42 Moskova'da silahlı saldırı 3 ölü -1 - Son Dakika Haber
21:40 Trump'ın azil süreci: ABD tarihinde azil süreçleri hangi tarihi kavşaklarda gerçekleşti? - Son Dakika Haber
21:39 Putin Türkiye'den Moskova'ya heyet gelecek - Son Dakika Haber
21:32 TBMM Genel Kurulunda tartışma - Son Dakika Haber
21:30 Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika Haber
21:03 İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğl'ndan Lütfü Türkkan'a eleştiri: Milletin giyimi, kuşamıyla kavga etmek bizim siyasetimiz değildir - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:53:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da 41 şişe sahte içkiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]