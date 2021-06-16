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KASTAMONU - 450 yıllık Acem Hanı "gastronomi merkezi" olacak - Son Dakika

KASTAMONU - 450 yıllık Acem Hanı "gastronomi merkezi" olacak

16.06.2021 19:11

Kastamonu Belediyesince "gastronomi merkezi" olarak kullanılması planlanan 450 yıllık Acem Hanı'nda, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen fizibilite çalışmaları tamamlandı.

Kastamonu Belediyesince "gastronomi merkezi" olarak kullanılması planlanan 450 yıllık Acem Hanı'nda, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen fizibilite çalışmaları tamamlandı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, kentteki bir restoranda düzenlenen "Acem Hanı Gastronomi Merkezi fizibilite ve analiz raporu kapanış toplantısında" yaptığı konuşmada kentin turizm alanında potansiyelinin güçlü şekilde yükseldiğini söyledi.

Kısa sürede bunun güçlü yansımalarının görüleceğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Kastamonu eşsiz tarihiyle kültürüyle, gastronomi alanında, yeme-içme kültürü anlamında da engin bir zenginliğe sahip. Bununla alakalı akademisyenlerimizle bu işe meraklı vatandaşlarımızla öğretmenlerimizle ve ferdi çalışma yapan değerli araştırmacılar da var. 850'ye yakın kayıt altına alınmış, oldukça zengin yöresel mutfağa sahip bir yöre burası. Kastamonu olarak öncelikli hedeflerimizden biri UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağına gastronomi alanında dahil olmak. Bu anlamda tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkısıyla çok ciddi bir faaliyete başlamış bulunuyoruz. İnşallah bu konudaki başvuruyla alakalı gerekli işlemlerimizi yine planımızın içerisinde tamamlayacağız. Kastamonu'ya zaten bu yakışıyor."

"Pandemi sürecinde doğallığın önemini gördük"

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise Kastamonu'nun gastronomi alanında çok zengin kültüre sahip olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun zenginliğinin geçmişten geleceğe taşınması gerektiğini anlatan Vidinlioğlu, "KUZKA'dan bu proje karşılığında alabileceğiniz destek yaklaşık 4-5 milyon lira civarında ama bu işin maliyeti 12-13 milyon lirayı bulacak. Bu çok ciddi bir iş, hem yemek atölyeleri olacak hem yöresel ürünler olacak hem de restoran kısmı olacak. Pandemi sürecinde yaşadıklarımıza bakıldığında doğallığın ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz. Eski lezzetlerimizin ne kadar önemli olduğunu kavradık. Bunları gelecek nesillere mutlaka aktarmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Zorlu bir hedefimiz var"

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç de fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını bildirerek, "Konsepti ve maliyet çalışmaları da bu fizibilitenin içerisinde gerçekleştirildi. Gastronomi Merkezi, Kastamonu için oldukça önemli bir noktada. Aslında ilimizin temel bir yapı taşını oluşturacak. Kastamonu'nun hedefi UNESCO yaratıcı şehirler ağına gastronomi alanında dahil olmak. Tabii ki yaratıcı şehirler ağına dahil olmak birçok kurum ve kuruluşun senkronize bir şekilde çalışması ve birlikte hareket etmesiyle başarılabiliyor. Şu anda Türkiye'de üç tane gastronomi şehri bulunmakta. Dünya genelinde de şu anda 36 tane gastronomi alanında şehir bulunuyor. Bu anlamda aslında zorlu bir hedefimiz var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Acem Hanı Gastronomi Merkezi projesi fizibilite ve analiz raporunun sunumu yapıldı.

Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan tarihi Acem Hanı Gastronomi Merkezi Restorasyon Projesi'nin yaklaşık 12 milyon liraya mal olması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi handa yöresel mutfağın tanıtımı yapılacak, Kastamonu yemeklerine ilişkin eğitimler verilecek, gastronomi alanında bilimsel toplantılar gerçekleştirilecek.

KASTAMONU - 450 yıllık Acem Hanı gastronomi merkezi olacak
KASTAMONU - 450 yıllık Acem Hanı gastronomi merkezi olacak
KASTAMONU - 450 yıllık Acem Hanı gastronomi merkezi olacak
KASTAMONU - 450 yıllık Acem Hanı gastronomi merkezi olacak
KASTAMONU - 450 yıllık Acem Hanı gastronomi merkezi olacak
KASTAMONU - 450 yıllık Acem Hanı gastronomi merkezi olacak
KASTAMONU - 450 yıllık Acem Hanı gastronomi merkezi olacak
KASTAMONU - 450 yıllık Acem Hanı gastronomi merkezi olacak
KASTAMONU - 450 yıllık Acem Hanı gastronomi merkezi olacak

Gastronomi, Kastamonu, Pandemi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - 450 yıllık Acem Hanı 'gastronomi merkezi' olacak - Son Dakika


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