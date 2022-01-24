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Kastamonu'da 46 yolcu kar nedeniyle öğrenci yurdunda konaklatıldı - Son Dakika

Kastamonu'da 46 yolcu kar nedeniyle öğrenci yurdunda konaklatıldı

24.01.2022 12:39
Kastamonu'da 46 yolcu kar nedeniyle öğrenci yurdunda konaklatıldı

Sinop ve Kastamonu'dan İstanbul'a giden 46 yolcu, kar nedeniyle bir süre öğrenci yurdunda konaklatıldı.

Sinop ve Kastamonu'dan İstanbul'a giden 46 yolcu, kar nedeniyle bir süre öğrenci yurdunda konaklatıldı.

Sinop ve Kastamonu'nun Abana ilçesinden İstanbul'a gitmek için yola çıkan otobüsler, Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yoluna devam edemeyen otobüslerdeki yolcular, Özlem Burma Lisesi Pansiyonu'na yerleştirildi.

Yolculara Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekiplerince yiyecek ikram edildi. Yolcular, kara yollarının açılmasının ardından otobüslerine binerek yollarına devam etti.

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Kastamonu, İstanbul, Sinop, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 46 yolcu kar nedeniyle öğrenci yurdunda konaklatıldı - Son Dakika
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