Kastamonu'da 5 araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ve uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 5 araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ve uyuşturucu yakalandı

26.04.2022 21:57
Kastamonu'da 5 araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ve uyuşturucu yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 5 araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde yakalandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 5 araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri, son zamanlarda yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde 5 araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Araçlarda ekiplerce yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca, 88 adet 9.19 mm ve 7.65 mm mermi ve ayrı ayrı metafetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da 5 araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ve uyuşturucu yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da 5 araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ve uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
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