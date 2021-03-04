Kastamonu'da 5 kişinin pozitif çıktığı mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'da 5 kişinin pozitif çıktığı mahalle karantinaya alındı
04.03.2021 21:31
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 5 kişinin pozitif çıktığı mahalle, salgının kontrol altına alınabilmesi için 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 5 kişinin pozitif çıktığı mahalle, salgının kontrol altına alınabilmesi için 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak Köyü Güneyli Mahallesi'nde 5 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Sırakonak köyü Güneyli Mahallesi, 4 Mart 2021 yılı itibariyle 10 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina kararının ardından jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kontrol altına alarak giriş ve çıkışlara izin vermiyor. - KASTAMONU
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