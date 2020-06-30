- Kastamonu'da 5 yılda kaybolan 218 şahıs bulunarak ailesine teslim edildi - Son Dakika

- Kastamonu'da 5 yılda kaybolan 218 şahıs bulunarak ailesine teslim edildi

- Kastamonu'da 5 yılda kaybolan 218 şahıs bulunarak ailesine teslim edildi Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 yılda kaybolan 222 şahsın 218'ini bularak ailesine teslim etti.

- Kastamonu'da 5 yılda kaybolan 218 şahıs bulunarak ailesine teslim edildi

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KASTAMONU - Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 yılda kaybolan 222 şahsın 218'ini bularak ailesine teslim etti. Bu şahıslardan 10 tanesi arazide ölü olarak bulunurken, 4 şahsın aranmasına ise devam ediliyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu Valiliğinin desteğiyle başlatılan "Kayıp Şahıs Olaylarını Önleme/Kayıp Şahısları Bulma Projesi" kapsamında temin edilen akıllı saat ve künye levhalarının dağıtımına devam ediyor. Yaz mevsiminin gelmesi ve Kastamonu'da özellikle kırsal alanlarda nüfusun artması ile birlikte kayıp şahıs olaylarını önlemek için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgelerinde bulunan Alzheimer Hastalığı bata olmak üzere çeşitli sebeplerle kaybolma riski yüksek olan vatandaşların ailelerini tek ek ziyaret ederek, proje hakkında bilgilendirme yapıyor. Ayrıca jandarma ekipleri, Kastamonu Valiliğince temin edilen akıllı saatler ve künye levhaları ailelere teslim ediyor. Jandarma ekipleri, ailelere dağıttıkları akıllı saatlerdeki konum ve navigasyon özelliği ile kaybolan şahısların en kısa zamanda bulunmasını hedefliyor.

Proje kapsamında Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran, Cide ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde ikamet eden Alzheimer Hastası A.O. isimli vatandaşın ailesini ziyaret etti. Aile görüşen İl Jandarma Komutanı Avkıran, ayrıca aileye akıllı saat ve künye levhası teslim etti.

Öte yandan şu ana kadar Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden ve kaybolma riski bulunan vatandaşların yakınlarına pilot uygulama kapsamında 20 adet akıllı saat ile 52 adet künye levhası dağıtıldı. Ayrıca Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında son 5 yılda 222 kayıp şahıs olayı meydana geldi. Bu şahıslardan 10'u arazide ölü olarak bulunurken, kayıp 4 şahsın takibine ise devam ediliyor. Kayıp şahısların yüzde 25'lik kısmını Alzheimer ve Zihinsel Engelli şahısların oluşturduğu belirlendi.

Kastamonu, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Kastamonu'da 5 yılda kaybolan 218 şahıs bulunarak ailesine teslim edildi - Son Dakika

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